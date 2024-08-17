В Севастопольском драматическом театре представили новую постановку по пьесе Грибоедова

Севастопольский академический русский драматический театр имени А. В. Луначарского представил зрителям свою самую крупную премьеру 113-го сезона — спектакль «Горе от ума», сообщает ТАСС.





«В постановке задействована большая часть нашей труппы. Многие артисты выступили в неожиданных амплуа. Работа над спектаклем была непростая, но очень интересная, благодаря, в первую очередь, уникальности текста и смыслам, которые в нем заложены. Нам бы очень хотелось, чтобы зритель, во-первых, услышал эти тексты, а во-вторых, погрузился в атмосферу этого произведения и то время, когда оно было написано», — передает агентство слова руководителя театра и режиссера-постановщика спектакля Григория Лифанова.





Особое внимание в спектакле уделено пластике и движению. Показ спектакля запланирован на несколько дат.





Ранее газета « Культура » сообщала, что 113-й сезон Театр имени Луначарского завершит музыкальной постановкой в сопровождении военного оркестра Севастопольского полка войск национальной гвардии РФ.









Фото: Pixabay.com