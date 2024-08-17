Число заместителей министра культуры РФ увеличено до пяти

17.08.2024

Число заместителей министра культуры РФ увеличено до пяти
В России принято постановление, согласно которому министр культуры теперь может иметь пять заместителей вместо прежних четырех. Увеличение числа заместителей утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Кроме того, документ предусматривает возможность увеличения числа департаментов, отвечающих за различные направления в министерстве, до девяти. 

Решение об изменениях, направленных на оптимизацию работы министерства, опубликовано на официальном портале правовой информации.


Фото: скриншот Youtube