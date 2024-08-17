Число заместителей министра культуры РФ увеличено до пяти

Премьера станет частью празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Показ спектакля запланирован на несколько дат.
Увеличение числа заместителей утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
Программа мероприятия включает творческие встречи, мастер-классы, лекции, концерты и кинопоказы.
Премьера «Русалки» приурочена к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Премьера станет частью празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Показ спектакля запланирован на несколько дат.
Увеличение числа заместителей утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
Программа мероприятия включает творческие встречи, мастер-классы, лекции, концерты и кинопоказы.
Премьера «Русалки» приурочена к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
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17.08.2024