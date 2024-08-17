Чеховский фестиваль «Остров Сахалин» пройдёт в Сахалинской области

С 23 по 25 августа 2024 года в Сахалинской области состоится Чеховский литературный фестиваль «Остров Сахалин», сообщает «Родина».





Фестиваль «Остров Сахалин» является одним из крупнейших литературных событий России. Мероприятие в очередной раз соберет известных писателей, издателей и художников, которые проведут мастер-классы, лекции и творческие встречи не только в Южно-Сахалинске, но и в других городах области, таких как Анива, Корсаков, Долинск, Холмск и Невельск.





Программа мероприятия включает творческие встречи, мастер-классы, лекции, концерты и кинопоказы.





Одним из центральных событий станет открытие выставки «Россия на Дальнем Востоке» и запуск театрального проекта в Чехов-центре. В этот раз фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, получив грант в рамках конкурса «Великое русское слово».









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