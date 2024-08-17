Фестиваль современного танца Open look начнется на Новой сцене Александринского театра

С 19 по 24 августа в Санкт-Петербурге на Новой сцене Александринского театра пройдет фестиваль современного танца Open look. В рамках фестиваля, который в этом году отмечает своё 26-летие, ежедневно будут демонстрироваться работы современных хореографов, сообщает «Российская газета».





Основатель и директор мероприятия Вадим Каспаров рассказал о проблеме развития современного танца в России. Он отмечает, что современные российские танцовщики продолжают отставать от западных коллег, поскольку в СССР акцент был сделан на классический балет. Сейчас в России насчитывается лишь 11 профессиональных государственных компаний современного танца.





Форум «Открытый взгляд», поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, также посвящен вопросам развития современного танца. В этом году российская программа фестиваля включает работы Челябинского театра Ольги Пона, Камерного балета «Пантера» из Казани, екатеринбургской компании «Окоём», а также коллектива Materra из Тюмени. Кроме того, на фестивале будут представлены новые постановки Театра танца Саши Кукина и работы других хореографов.





Особое внимание в этом году уделено современным хореографиям из Балканских стран, Белоруссии и Кореи. В рамках фестиваля будет работать платформа «Открытая сцена», на которой представят свои работы молодые хореографы.









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