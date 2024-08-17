Дополнительное финансирование направят на капитальный ремонт театров и музеев в регионах

17.08.2024
В следующем году будет выделено дополнительное финансирование на обновление театров и музеев в нескольких регионах России, сообщается в ТГ-канале Правительства России.
Средства будут направлены на ремонт Национального драматического театра имени Б. Басангова в Калмыкии, Атнинского и Альметьевского татарских государственных драматических театров, а также Музея-усадьбы П.И. Чайковского в Удмуртии и Чувашского государственного художественного музея.
Этот шаг направлен на улучшение состояния значимых культурных учреждений, что в свою очередь может способствовать росту числа посетителей и повышению туристической привлекательности регионов.
Всего на модернизацию региональных и муниципальных театров и музеев в 2024 году из федерального бюджета будет выделено более 1,8 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Культура».