Новый музей Юрия Коваля открыт в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

В Московской башне Кирилло-Белозерского музея-заповедника открылся музей, посвященный творчеству Юрия Коваля, передает ТАСС.





Музей представляет собой постоянную экспозицию, где собраны уникальные материалы, связанные с жизнью и творчеством Юрия Коваля. Здесь можно увидеть его дневники, скульптуры, графику и живопись, а также другие личные вещи и работы.





Юлия Коваль, дочь писателя, рассказала, что ее отец давно мечтал о музее, который бы не только рассказывал о нем, но и включал работы его друзей — художников, писателей и бардов.





«Ему очень нравились эти края. В первую очередь — своей культурой и людьми, а во вторую — природой, рыбалкой, охотой. Отец со всеми выездами в Москву провел здесь 35 лет. Он построил дом на Цыпиной горе, в котором я до сих пор живу, и написал в нем множество произведений. Я считаю, как писатель он состоялся во многом здесь», — рассказывает Юлия.





Для местных жителей открытие музея также имеет особое значение, так как писатель считал эти места своей второй Родиной.





Музей наполнили экспонатами, оставленными писателем: живописью, графикой, резьбой по дереву и дневниками. Куратор проекта Мария Шаромазова подчеркнула, что музей расскажет о жизни и творчестве Коваля, покажет места, связанные с его жизнью в Москве, и познакомит посетителей с его друзьями и коллегами, такими как Юрий Визбор, Бэлла Ахмадулина, Эдуард Успенский.









Фото: скриншот Youtube