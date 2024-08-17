Фестиваль Signal стартовал в Калужской области

17.08.2024
Фестиваль Signal проходит в этом году в Калужской области. В Николо-Ленивце на восьмой по счету фестиваль съехались около 250 участников, включая исполнителей из России и 30 артистов из шести стран: Германии, Франции, Японии, Южной Кореи, Индонезии и Аргентины, сообщает «Российская газета».
На каждой из восьми сцен, построенных для фестиваля, пройдет целая серия музыкальных и перформанс-программ.
В числе ожидаемых артистов — Найк Борзов, который выступит со своими экспериментальными композициями, и Дельфин, представляющий проект «Механический пес» с новым альбомом «Бензин».
Кроме того, внимание зрителей будет приковано к выступлению группы ЛАУД из Уфы, которая, готовясь к фестивалю, поучаствовала в проекте «Песни для любимых песиков» и посетила госпиталь Доктора Лизы, где играла музыку для детей из ДНР и ЛНР.
В рамках фестиваля можно будет увидеть выступления таких коллективов, как Tengger из Южной Кореи и «Деревянные киты», а также сеты японского композитора Aoki Takasama.
Фото: Pixabay.com