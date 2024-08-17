Фестиваль театров кукол «Карусель сказок» собрал более 150 участников в Чувашии

В Чувашии стартовал Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок», объединенный с Международным образовательным театральным форумом для особенных зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно», передает ТАСС.





С 2024 года оба мероприятия будут проводиться вместе, и организаторы планируют сохранить этот формат в будущем.





Театральные фестивали проходят с 16 по 19 августа. В 2024 году они посвящены 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда и 555-летию города Чебоксары. В мероприятиях участвуют делегации из 15 регионов, а также творческие коллективы из Азербайджана и Казахстана.





Директор Чувашского государственного театра кукол Елизавета Абрамова отметила, что объединение позволяет особенным детям участвовать в творчестве и лучше социализироваться благодаря помощи профессиональных артистов.





Она добавила, что Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок» проводится в пятый раз, Международный образовательный театральный фестиваль-форум для особенных зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно» организован в девятый раз. «Мы их объединили, потому что хотим предоставить особенным зрителям и особенным артистам равные возможности. Они смотрят на профессиональных артистов и равняются на них, подтягиваются за ними», — подчеркнула Абрамова.









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