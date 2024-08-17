В Нижнем Новгороде состоялось награждение победителей Первой Всероссийской премии «На родном»

17.08.2024
На церемонии закрытия Первой Всероссийской премии в области народных художественных промыслов «На родном», в которой приняли участие более 40 регионов страны, предприятия Подмосковья получили шесть наград. Среди них — победители в трех номинациях, сообщает «Российская газета».
На конкурс было подано 255 заявок из более чем 40 регионов России.
Одной из наиболее успешных в номинации «Дизайн и ремесло» стала компания «Гжельский фарфоровый завод», получившая награду за «Лучшую коллаборацию с народными художественными промыслами». Их сотрудничество с дизайнером Сергеем Сысоевым привело к созданию посуды, объединяющей минималистичный стиль с традициями русской культуры.
В этой же категории отличилась и компания «Гжель — художественные мастерские», представившая совместный проект с брендом «Натура Сиберика» — косметическую линию «Русская северная коллекция» с элементами гжельской росписи.
В номинации «Территория традиций» музей елочной игрушки «Клинское подворье» был отмечен как «Лучший музей народных художественных промыслов». В категории «Национальный код. Мастерство» жюри выделило поднос с жостовской росписью «Рассвет» от ООО «Жостовская фабрика».
Особое внимание привлекли индивидуальные достижения: Валентина Вайсеро, мастер богородской резьбы по дереву, была признана «Лучшим мастером народных художественных промыслов». Петр Сивов, генеральный директор предприятия «Объединение Гжель», получил награду как лучший руководитель народных художественных промыслов.
Фото: Pixabay.com