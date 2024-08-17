Ольга Любимова приветствовала участников фестиваля «Каспийские сезоны»

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова обратилась с приветственным словом к участникам и гостям Международного фестиваля классического искусства «Каспийские сезоны». Обращение опубликовано в ТГ-канале министра.





Фестиваль ежегодно собирает страны Каспийского региона.





«В эти дни Астраханская область вновь объединяет страны «Каспийской пятерки». Крупный международный проект с каждым годом становится ярче и интереснее, а его мероприятия, проходящие в атмосфере дружбы и взаимного уважения, дарят зрителям настоящий праздник творчества», — отметила Ольга Любимова.





В программу вошли дни культуры и искусства стран Каспия, образовательные встречи для юных талантов, а также выступление мировых звезд и сводного оркестра, в составе которого музыканты из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.





«Желаю организаторам и участникам фестиваля огромного успеха, а гостям — вдохновения и ярких впечатлений», — завершила министр.









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