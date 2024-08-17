В преддверии МДКФ-2024 выпустили сборник «Сказки детей России»

К открытию Международного детского культурного форума — 2024 был подготовлен сборник, в который вошли свыше 40 сказок, созданных участниками литературного конкурса, сообщается в официальном ТГ-канале Минкультуры России.





Форум состоится с 22 по 24 августа в Московском дворце пионеров.





В сборник вошли более 40 историй, победивших в литературном конкурсе сказок, который проводился в рамках Детского культурного форума — 2023.





Основными темами этих рассказов стали любовь к семье и Родине, а также забота о природе. Как и положено детским сказкам, все эти истории повествуют о важности добра, дружбы, честности, смелости и справедливости.









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