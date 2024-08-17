Завершился прием заявок на конкурс детских песен «Мелодия детства»

Всероссийский профессиональный конкурс-фестиваль «Мелодия детства» собрал 298 произведений от композиторов и поэтов со всей России, сообщает Минкультуры России на официальном сайте.





Инициатива реализуется Российским музыкальным союзом и Союзом композиторов России при поддержке Министерства культуры РФ.





На конкурс принимались песни, созданные не ранее января 2022 года для детской аудитории и написанные на русском языке. Больше всего заявок прислали композиторы и поэты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону.





Список из 40 композиций, отобранных членами жюри для включения в электронный нотный сборник, будет опубликован на сайте проекта 9 сентября. Чуть позже, 20 сентября, будут объявлены имена авторов и названия 15 лучших песен, которые прозвучат на гала-концерте в Москве. Эти произведения будут исполнены Большим детским хором имени В.С. Попова, специально подготовившим новую концертную программу для проекта.









Фото: сайт Минкультуры России