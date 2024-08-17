В МГИК прошли «Университетские смены» Движения Первых

С 7 по 16 августа в Московском государственном институте культуры состоялся летний этап образовательно-туристского проекта «Университетские смены» Движения Первых. Во МГИКе «Университетские смены» проходили второй год подряд, сообщается на сайте Министерства культуры России.





В этом году официальное открытие проекта состоялось 8 августа. В церемонии приняли участие сенатор Совета Федерации Владимир Пушкарев, заместитель Председателя Правления Движения Первых Соня Погосян и руководитель проектов БФ «Система» Дмитрий Турлаков. В своем приветственном слове заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев отметил, что основная цель «Университетской смены» заключается в том, чтобы познакомить школьников с современными профессиями и помочь им выбрать будущий образовательный путь.





На 10 дней вуз принял 120 школьников из 41 субъекта Российской Федерации, в том числе из ДНР, ЛНР, Республики Крым и города Севастополя. Мероприятие прошло в рамках исполнения соответствующего поручения Президента РФ.





Программа «Университетских смен» включала разнообразные образовательные и творческие мероприятия, направленные на укрепление патриотизма, развитие навыков командной работы, а также знакомство с направлениями обучения в институте культуры. В рамках мероприятия прошли лекции, образовательные сессии и творческие встречи с известными культурными деятелями страны, среди которых заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и народный артист России Олег Газманов. Традиционно старшеклассников встретила и народная артистка России, заведующая кафедрой эстрадно-джазового искусства МГИК Лариса Долина. Особое внимание привлекла встреча «Две великие культуры», на которой выступил Сунь Цзиньчао, член творческого союза художников России и автор работ, представленных в ведущих музеях Китая и России.





Старшеклассники встретились с участниками СВО, пообщались со студентами МГИК, выезжавшими в составе концертной бригады к военнослужащим, принимающим участие в СВО на территории ЛНР.





Важным примером молодого наставничества стала организация мероприятий самими студентами из театрально-режиссерского факультета института. Руководитель смены — проректор по молодежной политике и творческой деятельности МГИК Наталья Калашникова.





Также были организованы арт-школы: «Арт объекты под ключ», «Основы создания шоу», «Я, ты и керамика», «Печатный постеринг», «Не шоу Голос», «Цианотипия» и другие, а также вечерние программы с применением современных технологий и спецэффектов и различные интерактивные задания.









Фото: сайт Минкультуры России