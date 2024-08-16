В музее «Г.О.Р.А.» пройдет фестиваль «Преображение России»

В фестивале примут участие исполнители авторской духовно-патриотической песни, лауреаты и участники ...
Скворцова сыграла в театре более 80 запоминающихся ролей.
Проект документального фильма был поддержан президентом России Владимиром Путиным.
Картина получила название «Холоп из Парижа».
На заседании были рассмотрены вопросы госпрограммы «Развитие культуры Луганской Народной Республики»...
В фестивале примут участие исполнители авторской духовно-патриотической песни, лауреаты и участники ...
Скворцова сыграла в театре более 80 запоминающихся ролей.
Проект документального фильма был поддержан президентом России Владимиром Путиным.
Картина получила название «Холоп из Парижа».
На заседании были рассмотрены вопросы госпрограммы «Развитие культуры Луганской Народной Республики»...
Об этом сообщил замдиректора Новосибирского театра оперы и балета Александр Савин.
В рамках фестиваля были озвучены планы Роскино по проведению осенью 2024 года ответного Фестиваля ки...
Прием заявок будет осуществляться до 15 сентября 2024 года.
Васильева участвовала в совместных проектах Малого театра и Союза театров Европы, преподавала в Учил...
Выставочный проект основан на материалах Национального исторического музея Республики Беларусь и доп...
В московском кинотеатре «Художественный» открылся XIII Московский международный кинофестиваль «Будем...
Выставочный проект создан к 90-летию со дня рождения музыканта.
Глава Минкультуры отметила, что за годы существования форум зарекомендовал себя как авторитетная пло...
Шоу станет красочным завершающим аккордом в череде праздничных мероприятий, посвященных 1000-летию С...
Труппа выступит на сцене Пекинского центра исполнительских искусств 23–25 августа.
Традиционно внеконкурсная программа фестиваля разбита на тематические блоки.
Выступления пройдут 6 и 7 сентября на сцене Большого зала Красноярской филармонии.
О кончине музыканта говорится на странице коллектива в соцсетях.
В экспозицию вошли 60 снимков, сделанных членами различных творческих союзов, а также изделия народн...
Находки сделаны на территории Чижевского подворья в центре Москвы.
16.08.2024