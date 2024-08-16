В музее «Г.О.Р.А.» пройдет фестиваль «Преображение России»

В Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии», филиале Музея Победы, 18 августа пройдет фестиваль духовно-патриотической песни «Преображение России».



В фестивале примут участие исполнители авторской духовно-патриотической песни, лауреаты и участники всероссийских фестивалей-конкурсов авторской песни. В их числе Варвара Колмакова, Евгений Фокин, Владимир Дольский, Группа «День», ВИА «Желеника» и многие другие.



Организаторами фестиваля выступают Фонд «Союз молодых талантов», «Мастерская музыки», Музыкальный продюсерский центр «Мессия».









Фото: пресс-служба Музея Победы