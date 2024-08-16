Названа дата выхода в прокат французской адаптации фильма «Холоп»

Французская адаптация фильма «Холоп» выйдет в прокат в России 12 сентября, передает кинокомпания «Централ партнершип», дистрибьютор проекта.



Картина получила название «Холоп из Парижа» и также как и российская картина рассказывает о перевоспитании мажора. Центральный герой фильма — избалованный молодой человек по имени Луи, который попадает на перевоспитание в Версаль по времена Людовика XIV.



Роли в фильме сыграли Одран Катин, Кад Мерад, Кловис Корнийяк, Изабель Карре и другие.



Сценаристы и режиссеры проекта — Александр Шарло и Франк Манье.









Фото: кадр из фильма "Холоп из Парижа"