В ЛНР рассмотрели вопросы госпрограммы по развитию культуры в республике

В Луганске прошло заседание Министерства культуры ЛНР с главами муниципальных образований республики, передает пресс-служба Минкультуры ЛНР.



Отмечается, что на заседании были рассмотрены вопросы госпрограммы «Развитие культуры Луганской Народной Республики», рассчитанной на 2025-2030 годы.



Программа включает вопросы развития кадрового потенциала в сфере культуры, анализ состояния инфраструктуры и системы учреждений культуры ЛНР, развитие учреждений культуры ЛНР.



В ходе заседания также были рассмотрены вопросы оптимизации сети учреждений культуры в республике, брендирования муниципального образования, повышения квалификации и обучения сотрудников учреждений культуры, актуальности заявок в Президентский фонд культурных инициатив.



«Главами муниципальных ЛНР образований была озвучена полная информация о состоянии учреждений на сегодняшний день. Исходя из полученных данных, мы можем планировать пути решения проблем, нацеленные на оптимальный результат и развитие в позитивное русло культуры Республики», — сказал на встрече министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров.









Фото: министерство культуры ЛНР