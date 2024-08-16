Ирина Устинова покинула пост гендиректора Новосибирской филармонии

На заседании были рассмотрены вопросы госпрограммы «Развитие культуры Луганской Народной Республики»...
Об этом сообщил замдиректора Новосибирского театра оперы и балета Александр Савин.
В рамках фестиваля были озвучены планы Роскино по проведению осенью 2024 года ответного Фестиваля ки...
Прием заявок будет осуществляться до 15 сентября 2024 года.
Васильева участвовала в совместных проектах Малого театра и Союза театров Европы, преподавала в Учил...
На заседании были рассмотрены вопросы госпрограммы «Развитие культуры Луганской Народной Республики»...
Об этом сообщил замдиректора Новосибирского театра оперы и балета Александр Савин.
В рамках фестиваля были озвучены планы Роскино по проведению осенью 2024 года ответного Фестиваля ки...
Прием заявок будет осуществляться до 15 сентября 2024 года.
Васильева участвовала в совместных проектах Малого театра и Союза театров Европы, преподавала в Учил...
Выставочный проект основан на материалах Национального исторического музея Республики Беларусь и доп...
В московском кинотеатре «Художественный» открылся XIII Московский международный кинофестиваль «Будем...
Выставочный проект создан к 90-летию со дня рождения музыканта.
Глава Минкультуры отметила, что за годы существования форум зарекомендовал себя как авторитетная пло...
Шоу станет красочным завершающим аккордом в череде праздничных мероприятий, посвященных 1000-летию С...
Труппа выступит на сцене Пекинского центра исполнительских искусств 23–25 августа.
Традиционно внеконкурсная программа фестиваля разбита на тематические блоки.
Выступления пройдут 6 и 7 сентября на сцене Большого зала Красноярской филармонии.
О кончине музыканта говорится на странице коллектива в соцсетях.
В экспозицию вошли 60 снимков, сделанных членами различных творческих союзов, а также изделия народн...
Находки сделаны на территории Чижевского подворья в центре Москвы.
В программе игрового кино Гран-при фестиваля достался картине «Филателия» режиссера Натальи Назарово...
Концерт пройдет 17 августа в 19:00 на главной сцене парка «Фили».
По информации канала, звезда турецких сериалов дал согласие на съемки в российском проекте с участие...
Событие преобразует центр Новосибирска в огромный кинотеатр под открытым небом.
16.08.2024