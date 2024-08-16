Ирина Устинова покинула пост гендиректора Новосибирской филармонии

Ирина Устинова покинула пост генерального директора Новосибирской филармонии.



Об этом сообщил замдиректора Новосибирского театра оперы и балета Александр Савин.



На пост в Новосибирскую филармонию Ирина Устинова была назначена в феврале 2023 года, до назначения 12 лет руководила Карельской государственной филармонией.



«Ирина Дмитриевна Устинова — директор Новосибирской филармонии сегодня работает последний день в должности директора», — написал Савин в соцсети.



Руководитель добавил, что больше ничего по поводу увольнения говорить не будет.



«Надеюсь, все образуется», — добавил он в комментариях к посту.









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