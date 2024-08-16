Показы Фестиваля российского кино в Китае посетили свыше 2,3 тысячи человек

В Китае прошел Фестиваль российского кино.



Показы фестиваля проходили с 5 по 11 августа, их организаторами выступили Роскино совместно с Китайским киноархивом при поддержке Министерства культуры России и Государственного управления КНР по делам кинематографии.



Фестивальные показы прошли в Пекине, Нанкине, Шэньчжэне, их посетили свыше 2,3 тысячи человек.



Отмечается, что в рамках фестиваля были озвучены планы Роскино по проведению осенью 2024 года ответного Фестиваля китайского кино в России. Показы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде.



В программу фестиваля вошли восемь российских картин: «Сто лет тому вперед», «Там, где танцуют стерхи», «Поехавшая», «Повелитель ветра», «Свет», анимационные фильмы «Чинк. Хвостатый детектив», «Бука. Мое любимое чудище».



Кроме того, состоялся показ архивного фильма «Победа китайского народа» для работников Китайского киноархива.









Фото: пресс-служба Роскино



