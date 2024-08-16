Стартовал прием заявок на участие в кинофестивале «Северный Характер»

Кинофестиваль «Северный Характер» объявил о начале прием заявок.



XVI Международный кинофестиваль «Северный Характер» пройдет в Мурманске с 11 по 17 ноября.



Прием заявок будет осуществляться до 15 сентября 2024 года.



Фестиваль «Северный Характер» ставит своей миссией повышение осведомленности мирового сообщества о жизни людей на Крайнем Севере, создание платформы для дальнейшего совместного творчества, повышение профессионального уровня молодых кинематографистов и журналистов в производстве фильмов, выработку общих подходов к организации кинопроизводства на арктических территориях с целью снижения техногенной нагрузки на северную природу.



Призы фестиваля будут вручаться в нескольких номинациях: «Полнометражный игровой фильм», «Документальный фильм», «Анимационный фильм», «Короткометражный игровой фильм», «Сериал».









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