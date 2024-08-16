На 38-м году жизни скончалась актриса Малого театра Екатерина Васильева

16.08.2024

На 38-м году жизни скончалась актриса Малого театра Екатерина Васильева
Скончалась актриса Малого театра Екатерина Васильева.

Артистка умерла на 38-м году жизни, говорится в сообщении учреждения.

В театре рассказали, что Васильева умерла в результате несчастного случая.

«В Малом театре беда — 15 августа в результате несчастного случая скончалась Екатерина Васильева. Молодая актриса, ученица Юрия Мефодьевича Соломина. Кате было 37 лет», — указано в сообщении.

Коллеги вспоминают артистку как человека, который никогда не стоял на месте, все время стараясь узнать что-то новое.

«Васильева участвовала в совместных проектах Малого театра и Союза театров Европы, в течение нескольких лет преподавала в родном Училище имени Щепкина», — рассказали в театре.

В Малом театре Екатерина Васильева служила с 2011 года и исполнила 15 ролей.

«Подводить итоги в таком возрасте горько и несправедливо. Понятно, что остались несыгранными десятки ролей, сулившие дальнейший профессиональный рост. Но главное — впереди была целая жизнь, оборвавшаяся на самом взлете. Малый театр выражает глубокие соболезнования родным и близким Екатерины Александровны Васильевой», — говорится в сообщении.


Фото: Pixabay.com