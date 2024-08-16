В Музее музыки откроется выставка «Песняры-55» к юбилею коллектива

В Музее музыки 21 августа откроется выставка «Песняры-55».



Выставочный проект, посвященный юбилею музыкального коллектива «Песняры», основан на материалах Национального исторического музея Республики Беларусь и дополнен экспонатами из фондов Российского национального музея музыки.



В экспозицию вошли материалы из фондов Национального исторического музея Республики Беларусь: пластинки, эскизы костюмов, редкие фотографии, документы. Экспонаты подробно иллюстрируют творческий путь коллектива, этапы его становления, биографию художественного руководителя группы Владимира Мулявина.





Выставка сопровождается аудиозаписями из фондов Музея музыки и видеоматериалами с избранными выступлениями ансамбля периода его наибольшего расцвета.



«Изначально музыка и песни группы «Песняры» были основаны на народных белорусских мотивах и традициях, при этом у группы всегда был свой неповторяемый стиль, особое звучание голосов и инструментов. На песнях «Песняров» выросло не одно поколение в СССР, Белоруссии и России. Их популярность и количество изданных пластинок били все рекорды. «Беловежская пуща», «Олеся», «Вологда», "За полчаса до весны"... — песни, ставшие настоящими хитами, любимы и исполняемы не только на эстраде, но и в народе. «Песняры» — настоящее явление в музыкальной культуре!» — рассказал генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.









Фото предоставлено организатором