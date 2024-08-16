Фильм «Пираты галактики Барракуда» открыл кинофестиваль «Будем жить» в Москве

В московском кинотеатре «Художественный» состоялось открытие XIII Московского международного кинофестиваля «Будем жить».



Участников и гостей кинофестиваля приветствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Его приветствие со сцены зачитал президент фестиваля Евгений Герасимов.



«Это большое событие в культурной жизни столицы, которая любит, ценит кино и глубоко чувствует экранное искусство, способное передать эмоции, идеи и истории, которые окрыляют, вдохновляют, побуждают к действиям и утверждают нравственные ценности. Именно этим кинофестиваль „Будем жить“ завоевал уважение профессионалов и симпатию зрителей», — отметил Собянин.



На церемонии открытия фестиваля председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников вручил специальный приз за развитие и продвижение образа Москвы в кино продюсеру картины «Манюня» Гевонду Андреасяну.



Открыл фестиваль фильм Антона Борматова «Пираты галактики Барракуда». Показ был приурочен к году семьи в России.



«В эту историю мы вложили всю любовь к своему прошлому и к своему настоящему. Мы не столько работали над фильмом, сколько наслаждались литературным материалом, наслаждались общением. Мы очень хотим, чтобы вы тоже насладились тем, что мы сделали. Поэтому огромное спасибо организаторам фестиваля, которые пригласили нас стать фильмом открытия», — сказала, представляя картину, продюсер Ольга Рябышева.



