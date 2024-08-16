В Музее Прокофьева открылась выставка к 90-летию со дня рождения Георгия Гараняна

В Музее С.С. Прокофьева открылась выставка «Легенды российского джаза. Георгий Гаранян».



Выставочный проект создан к 90-летию со дня рождения музыканта.



В экспозиции представлены сценический костюм Гараняна, необычная коллекция его галстуков и бабочек, очки, одна из его любимых книг — «Рассказы и повести» Михаила Зощенко, уникальное собрание грампластинок, награды музыканта, афиши, музыкальные рукописи сочинений. Выставку сопровождают аудиозаписи из фондов Музея музыки и видеоматериалы, предоставленные Киноконцерном «Мосфильм».



«На выставке мы показываем путь музыканта от первого знакомства с джазом и до образа жизни „в стиле джаз“; от создания и управления небольшими джазовыми ансамблями до руководства Государственным симфоническим оркестром кинематографии при Совете Министров Союза ССР; от первых аранжировок до собственных музыкальных композиций, ставших хитами; от выступлений в Молодежном оркестре п/у Юрия Саульского до номинации на премию „Грэмми“», — отметил генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.



Выставка будет работать до 19 января 2025 года.









Фото предоставлено организатором