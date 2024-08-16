Ольга Любимова направила приветствие участникам IX Каспийского медиафорума

Министр культуры России Ольга Любимова направила приветствие участникам 9-го Каспийского медиафорума в Астрахани.



Глава Минкультуры отметила, что за годы существования форум зарекомендовал себя как авторитетная площадка, объединяющая экспертов для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в сферах культуры, медиа, инноваций.



«Тема дискуссий этого года — „Диалог культур — основа развития Каспийского региона“. Отмечу, что отношения стран Прикаспия в области культуры основываются на прочном фундаменте взаимного уважения, бережном отношении к сохранению наследия и духовных ценностей наших народов. Убеждена, что форум внесет значительный вклад в развитие гуманитарного сотрудничества в регионе и откроет новые горизонты культурного взаимодействия. Желаю плодотворной работы!» — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



IX Каспийский медиафорум стартовал в Астрахани 16 августа. Общее число участников в этом году превысит 750 человек.









Фото: пресс-служба Минкультуры России