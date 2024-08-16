В Суздале представят аудиовизуальное шоу на стенах Кремля

В Суздале с 15 августа по 4 сентября представят аудиовизуальное шоу-сказку «Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской».



Шоу станет красочным завершающим аккордом в череде праздничных мероприятий, посвященных 1000-летию Суздаля, сообщили организаторы.



В основу шоу лягут сказки Владимирского края.



«Главной героиней станет сама Сказка — полудевушка-полуптица, которая хочет быть рассказанной всему свету и отправляется в странствие, встречая на своем пути персонажей из русских сказок („Финист — Ясный сокол“, „Василиса Прекрасная“, „О сильном русском богатыре Зеленом“). Она наблюдает за приключениями героев, помогает им справляться с испытаниями и, наконец, оказывается в старинном городе под названием Суздаль, где идут приготовления сразу к трем свадьбам: богатыря Зеленого с дочерью Картауса, Василисы Прекрасной и царя, Марьи и Финиста. Начинается пир на весь мир, когда на пирующих нападает Черный Змий. Сказка вступает с ним в бой, спасая и город, и людей», — говорится в анонсе мероприятия.



Визуальный ряд шоу создан с отсылками к творчеству русских художников Билибина и Бенуа, традиционным ремеслам. В работе над шоу участвуют научные сотрудники музея-заповедника.









Фото: Музейный комплекс "Суздальский кремль"