Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра впервые выступит в Пекине

16.08.2024
Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра впервые отправится с гастролями в Пекин.
Труппа выступит на сцене Пекинского центра исполнительских искусств 23-25 августа, сообщает пресс-служба театра.
В Пекине коллектив представит собственную, оригинальную постановку балета Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь» в хореографии художественного руководителя труппы Эльдара Алиева.
Отмечается, что артисты из России станут первыми, кто представит столь масштабную постановку на сцене недавно открывшегося центра. Показы пройдут в сопровождении симфонического оркестра Национального балета Китая под управлением Эйюба Кулиева.
Участие в спектакле примут хор и солистки оперной труппы Приморской сцены Анастасия Кикоть и Самира Галимова. Главные партии исполнят прима-балерины Приморской сцены Анна Самострелова, Ирина Сапожникова, Лилия Бережнова, премьеры Сергей Уманец, Виктор Мулыгин, солисты Юрий Зиннуров, Саки Нисида, Лада Сартакова, Александра Шалимова, Шизуру Като.
Фото: Pixabay.com