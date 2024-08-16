Кинофестиваль «Короче» объявил внеконкурсную программу.



Смотр пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде. Традиционно внеконкурсная программа фестиваля разбита на тематические блоки. В этом году ими станут «Короче. Премьеры», «Короче. Связи», «Короче. Экстра», «Короче. Комедия», «Короче. Драма», «Короче. Юность» и «Короче. Детям». Также собственные подборки представят отборщики короткометражной секции Вадим Рутковский и Надежда Королева.



Показы внеконкурсной программы пройдут в кинотеатре «Заря» 21, 22, 23 и 24 августа.



Специальная фестивальная программа также будет посвящена 80-летию со дня рождения кинорежиссера Сергея Соловьева. Откроет программу короткометражный фильм «Взгляните на лицо», к которому Соловьев написал сценарий. Это первый кинематографический опыт режиссера.



В программу также вошли фильмы учеников Соловьева Рашида Нугманова, Федора Бондарчука, Анны Меликян, Павла Королько.









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