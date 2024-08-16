Красноярский ансамбль танца им. Годенко даст два концерта к открытию 65-го сезона

Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко даст два концерта в честь открытия 65-го сезона, сообщили в пресс-службе коллектива.



Выступления пройдут 6 и 7 сентября на сцене Большого зала Красноярской филармонии.



В программу войдут номера, поставленные народным артистом СССР Михаилом Годенко и современными балетмейстерами. В их числе «Сибирский лирический танец», «Енисейская ярмарка», «Сибирь моя» и другие номера из золотого фонда коллектива.



«Традиция последних лет — представлять на открытии творческого сезона не только танцы из золотого фонда мастера, но и номера современных хореографов, вошедшие в репертуар коллектива. В программу концертов 6 и 7 сентября войдут номера, поставленные в прошедшем сезоне молодыми и талантливыми хореографами из России и Казахстана: «Колыбельная», «Легенда о горном олене» и «Великий Саян», — рассказывает директор Ансамбля танца Сибири Анастасия Карцева.



Кроме того, 6 сентября также состоится лекция «Михаил Семенович Годенко. Становление мастера», экскурсии по «Танцевальному закулисью с Ансамблем Годенко».









Фото: пресс-служба Красноярской филармонии