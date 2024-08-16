Скончался основатель рок-группы Great White Джек Рассел

На 64-м году скончался вокалист и основатель рок-группы Great White Джек Рассел.



О кончине музыканта говорится на странице коллектива в соцсетях.



«С глубоким прискорбием мы сообщаем об уходе из жизни любимого нами Джека Патрика Рассела. Джек запомнился своим чувством юмора, исключительным вкусом к жизни и неоспоримым вкладом в рок-н-ролл, где его наследие останется навсегда», — говорится в сообщении.



Сообщается, что музыкант ушел из жизни в окружении друзей и семьи. Ранее у него было диагностировано нейродегенеративное заболевание. Друзья и коллеги музыканта оставляют соболезнования его близким.



Группа Great White была основана в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Группа получила широкую известность во второй половине 1980-х, когда выпустила альбомы Once Bitten и ...Twice Shy.









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