В Дарвиновском музее открылась выставка о памятниках деревянной архитектуры

В Государственном Дарвиновском музее открылась фотовыставка, посвященная уникальным памятникам деревянной архитектуры России.



В экспозицию вошли 60 снимков, сделанных членами различных творческих союзов, а также изделия народных промыслов, элементы крестьянского быта.



«Обращая свой взор на этот уникальный дар наших предков, мы получаем возможность заглянуть внутрь себя, погрузиться в воспоминания детства, вновь почувствовать столь важные для каждого человека ценности, которые были заложены нашими бабушками, дедушками, родителями и близкими родственниками», — говорится в анонсе выставки.



Посетить выставку можно до 13 октября.









Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы