Археологи нашли в центре Москвы украшения XII века

На территории Чижевского подворья в центре Москвы археологи обнаружили женские браслеты и нательные кресты XII века, сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.



«Официальная дата основания Москвы — XII век, и вот здесь, буквально в центре Москвы, найдены вот такие браслетики. Браслетики, которые археологи датируют 60-ми годами XII века <...>. Представляете, эта москвичка могла себе позволить такую изящную работу <..>, считается, что это признак горожанки. Это косвенно указывает нам на то, что во второй половине XII века Москва уже была достаточно развитым городским поселением», — рассказал руководитель.



По словам Емельянова, в слоях XII-XIII веков найдены домонгольские нательные кресты, глиняный горшок, пряслице, а также целая группа других артефактов. Другие находки обнаружены в слоях XVI-XVII веков. В их числе наконечники охотничьих и боевых стрел, женский перстень, изразцы.









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