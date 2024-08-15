В парке «Фили» пройдет концерт памяти Виктора Цоя

В московском парке «Фили» пройдет концерт памяти Виктора Цоя, передает пресс-служба парка.



Концерт пройдет 17 августа в 19:00 на главной сцене парка «Фили».



«Зрителей ждет выступление Петра Погодаева и его группы. Петр по праву считается одним из лучших исполнителей песен Виктора Цоя. Его тембр голоса, его манера поведения на сцене удивительным образом схожи с оригинальными», — рассказали организаторы.



Отмечается, что традиция проведения подобных концертов появилась в 2019 году как дань памяти великому рок-музыканту. С каждым годом посещаемость концерта росла, и в этом году он проводится на самой большой концертной площадке парка.



В парке «Фили» прозвучат легендарные песни Виктора Цоя «Спокойная ночь», «Кончится лето», «Последний герой» и другие.









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