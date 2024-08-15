По информации канала, звезда турецких сериалов дал согласие на съемки в российском проекте с участие...
Событие преобразует центр Новосибирска в огромный кинотеатр под открытым небом.
Оператор погиб в дорожной катастрофе на 88-м году жизни.
Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Читай, Минусинск!».
Режиссеры-документалисты в октябре смогут представить свои проекты перед экспертами киноиндустрии, а...
По информации канала, звезда турецких сериалов дал согласие на съемки в российском проекте с участие...
Событие преобразует центр Новосибирска в огромный кинотеатр под открытым небом.
Оператор погиб в дорожной катастрофе на 88-м году жизни.
Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Читай, Минусинск!».
Режиссеры-документалисты в октябре смогут представить свои проекты перед экспертами киноиндустрии, а...
Фильм выйдет в широкий прокат 7 ноября 2024 года.
Показы пройдут с 16 по 31 августа в рамках постоянной рубрики «Персона».
Режиссером проекта выступил Дмитрий Суворов.
Мероприятие пройдет с 15 по 23 августа.
Об этом сообщил руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин.
Крыжовников сообщил, что выступает на проекте в качестве сценариста, режиссера и продюсера.
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Выставка откроет творческий фестиваль «Осенний культурный марафон».
Участие в официальной части открытия фестиваля примут представители около 30 посольств и многих росс...
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15.08.2024