Турецкий актер Бурак Озчивит снимется в российском фильме — Mash

15.08.2024

Турецкий актер Бурак Озчивит снимется в российском фильме — Mash
Популярный турецкий киноактер Бурак Озчивит впервые снимется в российском фильме, передает Mash.

По информации канала, звезда турецких сериалов дал согласие на съемки в российском проекте с участием актера Рузиля Минекаева.

О каком именно проекте идет речь не сообщается, известно лишь, что Озчивит будет сниматься в Альметьевске, а в Казани на имя актера уже забронирован один из гостиничных номеров.

Подробности проекта не раскрываются.

Бурак Озчивит известен ролями в популярных сериалах «Основание: Осман», «Черная любовь», «Маленькие тайны», «Королек — птичка певчая», «Муж по принуждению» и другим.


Фото: кадр видео