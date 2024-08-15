По информации канала, звезда турецких сериалов дал согласие на съемки в российском проекте с участием актера Рузиля Минекаева.О каком именно проекте идет речь не сообщается, известно лишь, что Озчивит будет сниматься в Альметьевске, а в Казани на имя актера уже забронирован один из гостиничных номеров.Подробности проекта не раскрываются.