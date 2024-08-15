В Новосибирске пройдет масштабный фестиваль науки и искусства «Техноарт».



Событие преобразует центр Новосибирска в огромный кинотеатр под открытым небом.



В программу фестиваля войдут более 100 мероприятий, которые за неделю посетят около 50 тысяч человек.



«К вечеру мы будем погружаться в огромный красивый кинотеатр. <...> Когда весь город превращается в большой кинотеатр — это будет завораживающе. С утра у нас играют диджеи, затем мы полностью отдаем сцену для ученых. Вся Сибирь будет представлена. Мы считаем, что программу мероприятий за эту неделю посетят не менее 50 тыс. человек», — рассказал организатор фестиваля Никита Гирин.



В рамках смотра пройдут завтраки с учеными, театральные спектакли, научно-популярные лекции, квизы, битвы ученых, интеллектуальные игры и многое другое. Каждый из дней фестиваля будет посвящен одному виду искусства.



Основные мероприятия фестиваля пройдут в центре Новосибирска с 26 августа по 1 сентября.









Фото: Pixabay.com