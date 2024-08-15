В Таджикистане погиб известный кинооператор и фотограф Заур Дахте

15.08.2024
В Таджикистане погиб советский и таджикский кинооператор и фотограф Заур Дахте, передает ТАСС.
Оператор погиб в дорожной катастрофе на 88-м году жизни.
По информации прессы Таджикистана, ДТП произошло 15 августа на дороге из Душанбе в Худжанд в Варзобском районе. Авторомобиль, в котором ехал оператор, столкнулся с газовозом.
По словам председателя Союза кинематографистов республики Сафара Хакдодова, Дахте сам был за рулем. Его супруга и дочь также находились в машине, они госпитализированы.
«Это большая потеря для таджикского киноискусства, фотоискусства. <...> Заур Рустамович никогда не расставался с фотокамерой, был активен, несмотря на преклонный возраст», — рассказал глава союза.
Хакдодов добавил, что похороны пройдут в ближайшее время в Душанбе.
«Я соболезную семье покойного, всем коллегам и друзьям», — сказал Хакдодов.
Заур Дахте известен по работе над картинами «Рустам и Сухраб», «Сказание о Рустаме», он снимал военные события в Афганистане, археологические открытия на территории Таджикистана.
Всего в творческом багаже оператора — более 600 фильмов, в том числе 13 художественных, множество фотовыставок по всему миру.
Фото: Pixabay.com