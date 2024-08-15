В Таджикистане погиб известный кинооператор и фотограф Заур Дахте

Оператор погиб в дорожной катастрофе на 88-м году жизни.По информации прессы Таджикистана, ДТП произошло 15 августа на дороге из Душанбе в Худжанд в Варзобском районе. Авторомобиль, в котором ехал оператор, столкнулся с газовозом.По словам председателя Союза кинематографистов республики Сафара Хакдодова, Дахте сам был за рулем. Его супруга и дочь также находились в машине, они госпитализированы.«Это большая потеря для таджикского киноискусства, фотоискусства. <...> Заур Рустамович никогда не расставался с фотокамерой, был активен, несмотря на преклонный возраст», — рассказал глава союза.Хакдодов добавил, что похороны пройдут в ближайшее время в Душанбе.«Я соболезную семье покойного, всем коллегам и друзьям», — сказал Хакдодов.