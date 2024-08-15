В Минусинске представят сборник прозы «Красноярские оригиналы»

Презентация книги, включающей произведения пяти сибирских писателей, состоится 16 августа в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина Минусинска, сообщили «Культуре» организаторы.

Сборник прозы выпущен минусинским издательством «Ошаров и К». В книгу вошли рассказы, повести и воспоминания Александра Астраханцева, Сергея Задереева, Сергея Кузнечихина, Евгения Попова и Эдуарда Русакова. Книга посвящена столетию писателя В.П. Астафьева и двухсотлетию Минусинска.





На презентацию приедет один из авторов и составителей «Красноярских оригиналов» известный российский писатель Евгений Попов, родившийся в Красноярске и живущий в Москве. Он проведет презентацию и прочитает лекцию. Презентация начнется в 16 часов.



В книге, как следует из аннотации, представлены воспоминания патриарха красноярской литературы Александра Астраханцева о писателе Астафьеве и художнике Позднееве, которых он хорошо знал, подборка рассказов Сергея Задереева, известного сибирским читателям, но много лет не писавшего, истории Сергея Кузнечихина, основанные на сибирских байках и небылицах, сатирические рассказы классика советской и постсоветской прозы Евгения Попова и философские — Эдуарда Русакова, усвоившего уроки Достоевского, Чехова и Кафки.