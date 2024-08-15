На фестивале «Послание к человеку» впервые пройдет питчинг документальных проектов

В рамках Международного кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге впервые пройдет питчинг документальных проектов.



Режиссеры-документалисты в октябре смогут представить свои проекты перед экспертами киноиндустрии, а победители получат денежный приз.



«Сегодня, 15 августа, открывается подача заявок на первый питчинг документальных проектов „Послание на завтра“ в рамках индустриальной программы 34-го кинофестиваля „Послание к человеку“», — рассказали в пресс-службе смотра.



Питчинги пройдут 22 и 23 октября, в них могут участвовать полнометражные документальные фильмы или документальные сериалы. Прием заявок будет осуществляться до 10 сентября.



Кинофестиваль «Послание к человеку» — один из крупнейших и авторитетных международных киносмотров России. Фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге в 34-й раз с 18 по 27 октября.