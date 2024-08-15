Названа дата выхода фильма «Любовь Советского Союза»

15.08.2024
Стала известна дата выхода картины «Любовь Советского Союза».
Фильм выйдет в широкий прокат 7 ноября 2024 года, сообщил гендиректор Первого канала, продюсер картины Константин Эрнст в ходе пресс-конференции, посвященной Московской международной неделе кино (ММНК).
Продюсер рассказал, что действие фильма происходит по большей части в Москве 30-х годов.
«Столица сама по себе — это потрясающая локация для съемок, но Москва тех лет, она совершенно особенная. Авангардная, конструктивистская, легкая. Когда еще не пришло время тяжелого послевоенного ампира. В „Любви Советского Союза“ мы показываем Москву влюбленными глазами. Премьеру тизер-трейлера и тизер-постера мы приурочили к Московской неделе кино, а премьера самого фильма „Любовь Советского Союза“ состоится 7 ноября», — приводит
ТАСС слова Эрнста.
Картина «Любовь Советского Союза», рассказали в пресс-службе Первого канала, посвящена истории женщины, которая борется за свою любовь в меняющемся мире.
«Это фильм о любви. Но не мелодрама, камерная по своей природе, замкнутая на личном. Это история времени, рассказанная через историю чувства», — рассказал о проекте продюсер фильма Анатолий Максимов.
Главные роли в фильме сыграют Ангелина Стречина, Роман Васильев. Режиссеры картины — Никита Высокий, Илья Лебедев.
Фото: Pixabay.com