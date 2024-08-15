В «Иллюзионе» пройдет ретроспектива фильмов Соловьева к 80-летию со дня рождения режиссера

В московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет ретроспектива фильмов Сергея Соловьева.



Показы пройдут с 16 по 31 августа в рамках постоянной рубрики «Персона». Ретроспектива приурочена к 80-летию со дня рождения кинорежиссера.



Все фильмы будут демонстрироваться с пленки 35мм из коллекции Госфильмофонда России.



В программу войдут известные фильмы Соловьева «Семейное счастье», «Егор Булычев и другие», «Станционный смотритель», «Сто дней после детства», «Мелодии белой ночи», «Спасатель», «Наследница по прямой», «Избранные», «Чужая, Белая и Рябой», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст».



Вход на показы свободный по предварительной регистрации.









Фото: пресс-служба Минкультуры России