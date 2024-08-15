Саксофонисты разных стран соберутся в лагере BAIKAL SAX на Байкале

Известные саксофонисты из России, Франции, Бельгии, Японии приедут в IV международный лагерь саксофонистов BAIKAL SAX на берегу озера Байкал.



Мероприятие пройдет с 15 по 23 августа.



Как рассказал организатор мероприятия, вице-президент и сооснователь Евразийской Ассоциации Саксофонистов, художественный руководитель и солист Imperialis Тарас Гусаров, это единственный в России лагерь саксофонистов, и подобных проектов в стране нет.



«Он привлекает внимание музыкантов различного уровня, создает комфортные условия для развития и совершенствования профессионального мастерства, выявления новых звезд», — рассказал Гусаров.



Руководитель добавил, что в этом году в лагерь приедут легендарные педагоги, в том числе президент Евразийской Ассоциации саксофонистов, преподаватель Московского музыкального колледжа имени Ф. Шопена Никита Зимин, дирижер лагеря Байкал Сакс, дважды лауреат премии губернатора Свердловской области «Лучший преподаватель года» Евгений Смирнов, один из ярчайших представителей новейшей русской академической школы саксофона, студент Брюссельской королевской консерватории Гиорги Джишкариани и другие.



В программу лагеря вошли мастер-классы, лекции, семинары, творческие музыкально-сценические лаборатории и активные развлекательные мероприятия.









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