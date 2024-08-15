Московская международная неделя кино может стать регулярной

Московская международная неделя кино, которая пройдет в Москве с 23 по 28 августа, станет регулярной, если мероприятие пройдет успешно.



Об этом сообщил департамент культуры столицы Алексей Фурсин.



По словам Фурсина, для властей это первый опыт «сборки такого большого мероприятия».



«Практика показала, что ряд мероприятий, которые мы делали для индустрий — индустрии дизайна, индустрии моды, театральной индустрии, — „заходит“ жителям, и мы понимаем, что его нужно повторять. И если это действительно будет полезным мероприятием, мы точно его будем делать регулярным», — сказал Фурсин на пресс-конференции, посвященной Неделе кино.



Руководитель департамента добавил, что в программу войдет большое количество мероприятий разных направлений. Участниками Недели кино станут представители 47 стран, 130 представителей различных кинопроизводственных, продюсерских компаний.









Фото: Pixabay.com