Режиссер «Слова пацана» рассказал о запуске проекта о Москве

Российский кинорежиссер Жора Крыжовников рассказал о запуске нового проекта, посвященного Москве.



Планами постановщик поделился на конференции, посвященной запуску Московской международной недели кино, передает «Бюллетень кинопрокатчика».



По словам Крыжовникова, в производство запущен проект о Москве.



«Мы так привыкли к тому, что вокруг нас происходит... Но когда ты смотришь на фотографии Москвы 20-летней давности — всю заклеенную, замусоренную, со стихийными парковками везде, где можно, то понимаешь, что произошло и как похорошела „наша саванна“, как говорилось в одном мультфильме», — приводит издание слова режиссера.



Крыжовников сообщил, что выступает в проекте в качестве сценариста, режиссера и продюсера.













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