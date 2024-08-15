Режиссер «Слова пацана» рассказал о запуске проекта о Москве

15.08.2024
Российский кинорежиссер Жора Крыжовников рассказал о запуске нового проекта, посвященного Москве.
Планами постановщик поделился на конференции, посвященной запуску Московской международной недели кино, передает «Бюллетень кинопрокатчика».
По словам Крыжовникова, в производство запущен проект о Москве.
«Мы так привыкли к тому, что вокруг нас происходит... Но когда ты смотришь на фотографии Москвы 20-летней давности — всю заклеенную, замусоренную, со стихийными парковками везде, где можно, то понимаешь, что произошло и как похорошела „наша саванна“, как говорилось в одном мультфильме», — приводит издание слова режиссера.
Крыжовников сообщил, что выступает в проекте в качестве сценариста, режиссера и продюсера.
Фото: кадр видео