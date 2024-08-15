Эксперты TopHit: от блокировки YouTube пострадает не Google, а наши артисты

Эксперты компании TopHit проанализировали, как замедление работы видеохостинга YouTube в России повлияет на потребление музыкального контента и чего стоит ожидать в случае блокировки сервиса.



Отмечается, что за неделю, с 2 по 8 августа, было зафиксировано падение количества просмотров Тop-100 видеоклипов на YouTube на 12,4% по сравнению с предыдущей неделей.



«Мы предполагаем, что по итогам текущей недели (с 9 по 15 августа. — Прим. ред.) снижение количества просмотров музыки на YouTube в России продолжится. Это означает, что в августе музыкальный трафик на YouTube может составить только половину от июльского, а что нас ждет по итогам 2024 года, я даже боюсь предполагать», — поделился мнением генеральный директор TopHit Павел Балашов.



Основатель платформы TopHit Игорь Краев отметил, что в последние годы YouTube был одним из наиболее эффективных каналов продвижения новых музыкантов и их творчества в России.



По словам Краева, в 2023 году музыкальный трафик на YouTube в России составил без малого 15 млрд стримов, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 17%. Русскоязычный музыкальный контент составил 80% этого трафика в 2023 году, а в первой половине 2024 года его доля выросла до 84%.



«Я не думаю, что блокировка YouTube в России будет проблемой для компании Google, — российский музыкальный трафик на YouTube составляет от силы 3% от мирового. Но для наших исполнителей, и для российской музыкальной индустрии в целом, отключение YouTube может стать не менее серьезным ударом, чем отключение монетизации. С „импортозамещением“ в этой сфере есть целый ряд проблем, начиная с технических вопросов и заканчивая отсутствием релевантной музыкальной статистики и непрозрачными механизмами монетизации. Могу сказать только, что в начале сентября, когда мы получим статистику YouTube за август, TopHit сможет сделать точный прогноз на 2024 год», — сказал эксперт.









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