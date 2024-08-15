В Мариуполе прошел концерт Shaman в рамках тура по городам Новороссии

В Мариуполе состоялся концерт заслуженного артиста России, певца Shaman (Ярослав Дронов).



Выступление прошло в рамках гастрольного тура по Новороссии.



«Мой тур по городам Новороссии начался в самом начале 2023 года именно с города Мариуполь, и как раз именно с этой площадки. И спустя полтора года этот тур не прекращается. Две композиции, которые сегодня будут исполнены, это песня „Мы“ и песня „Мой бой“, они как раз таки были созданы под впечатлением моих поездок на территорию Новороссии. Поэтому тур посвящен, можно сказать одним словом, — Победе», — приводит слова артиста РИА Новости.



Певец отдельно отметил впечатления о положительных изменениях в городе, произошедших с момента его первого выступления.



По словам артиста, площадка радикально изменилась.



«...Я, конечно, восхищен — и школы, и районы вообще новые, жилые новостройки, это все красиво выглядит, и город, конечно, за полтора года поменялся», — сказал артист.









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