На 95-м году жизни скончалась американская актриса Джина Роулендс.



О кончине артистки сообщил портал TMZ.



По информации портала, артистка ушла из жизни 14 августа в своем доме в американском Индиан-Уэллсе. Официальная причина смерти не называется, однако известно, что Роулендс в последние годы жизни боролась с болезнью Альцгеймера.



Джина Роулендс известна по работам в фильмах «Дневник памяти», «Ночь на земле», «Персиполис». За роли в картинах «Женщина не в себе» и «Глория» актриса получила номинации на «Оскар», а за роль в фильме «Двойная жизнь Бетти Форд» она была удостоена премии «Золотой глобус». В 2015 году артистка получила почетный «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.









Фото: кадр из фильма "Женщина не в себе"