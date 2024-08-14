В Петербурге завершились съемки детективного сериала «Блонды»

14.08.2024

В Петербурге завершились съемки детективного сериала «Блонды»
В Санкт-Петербурге завершились съемки сериала «Блонды», сообщила кинокомпания «Триикс медиа».

Детективный проект рассказывает о секретном спецотделе для раскрытия особо сложных преступлений, который работает под прикрытием брачного агентства.

Главные роли в проекте сыграли Данила Якушев, Анна Богомолова, Дарья Ленда, Марина Гончарова. Режиссер фильма — Михаил Вассербаум. В состав продюсеров вошли Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Марина Разумова, Ольга Ермакова, Инесса Юрченко и Сергей Щеглов.

Премьера фильма состоится на телеканале ТВ-3 в новом сезоне.

Фото: пресс-служба ТВ-3