В Петербурге завершились съемки детективного сериала «Блонды»

В Санкт-Петербурге завершились съемки сериала «Блонды», сообщила кинокомпания «Триикс медиа».



Детективный проект рассказывает о секретном спецотделе для раскрытия особо сложных преступлений, который работает под прикрытием брачного агентства.



Главные роли в проекте сыграли Данила Якушев, Анна Богомолова, Дарья Ленда, Марина Гончарова. Режиссер фильма — Михаил Вассербаум. В состав продюсеров вошли Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Марина Разумова, Ольга Ермакова, Инесса Юрченко и Сергей Щеглов.



Премьера фильма состоится на телеканале ТВ-3 в новом сезоне.





Фото: пресс-служба ТВ-3