В Петербурге завершились съемки детективного сериала «Блонды»

Детективный проект рассказывает о секретном спецотделе для раскрытия особо сложных преступлений, кот...
Полотна, пострадавшие в результате ракетного удара в июле 2023 года, были отреставрированы специалис...
Картина получила главную награду в секции «Лучший полнометражный игровой фильм».
Выставка откроет творческий фестиваль «Осенний культурный марафон».
Участие в официальной части открытия фестиваля примут представители около 30 посольств и многих росс...
Детективный проект рассказывает о секретном спецотделе для раскрытия особо сложных преступлений, кот...
Полотна, пострадавшие в результате ракетного удара в июле 2023 года, были отреставрированы специалис...
Картина получила главную награду в секции «Лучший полнометражный игровой фильм».
Выставка откроет творческий фестиваль «Осенний культурный марафон».
Участие в официальной части открытия фестиваля примут представители около 30 посольств и многих росс...
Международный фестиваль-конкурс состоится с 18 по 22 августа.
В разные годы оркестром руководили такие прославленные музыканты, как Николай Аносов, Лео Гинзбург, ...
Картина получила название «Паромщик».
В рамках фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…» 16,18 и 19 августа состоятся три концерта с участием...
Строительство филиала ведется на острове Октябрьский.
Захватывающее приключение выйдет на экраны 26 сентября и расскажет историю компании забавных, добрых...
Фестиваль пройдет в десятый раз, в его программу войдут 56 новых картин из 30 стран мира.
В четвертом сезоне Международной литературной премии определены шесть победителей в пяти номинациях....
По словам режиссера, семейная летняя комедия станет экранизацией серии рассказов Виктора Драгунского...
Компания CD Land Contact выступила против инициативы Крымской межнациональной миссии закрепить в зак...
Производством проекта занимается студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова при участии телеканала «Россия», «Ц...
Производством проекта занимается компания «Наше кино».
Фестиваль пройдет с 20 по 24 августа и будет посвящен 80-летию освобождения Республики Беларусь от ф...
Выставка стала итогом Всероссийского конкурса для представителей креативных индустрий.
Проект пройдет в Казани.
14.08.2024