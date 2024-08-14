В Таганроге открылась выставка пострадавших после ракетной атаки картин

В Таганроге открылась выставка, на которой представлены спасенные после ракетной атаки картины.



Полотна, пострадавшие в результате ракетного удара в июле 2023 года, были отреставрированы специалистами Русского музея в Санкт-Петербурге. В результате удара были повреждены 22 картины, в том числе полотна Серова, Коровина, Малявина и других мастеров.



«Осуществлялась колоссальная, кропотливейшая, высокопрофессиональная работа реставраторов Русского музея. Они провели не только восстановительные работы по каждому из произведений, совершена комплексная реставрация каждого предмета. В таком обновленном виде мы имеем возможность наблюдать эти прекрасные произведения. Они заиграли первоначальными красками, как их видели мастера, которые их создавали», — рассказал на открытии выставки первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.









Фото: Таганрогский художественный музей