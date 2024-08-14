Дебютный фильм выпускницы ВГИКа «Ласточка» взял приз в Италии

14.08.2024

Дебютный фильм выпускницы ВГИКа «Ласточка» взял приз в Италии
Дебютный фильм выпускницы ВГИКа Малики Мухамеджан «Ласточка» завоевал приз Lucania Film Festival в Италии, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина получила главную награду в секции «Лучший полнометражный игровой фильм».

Лента рассказывает историю девушки Карлыгаш (в переводе с казахского — «Ласточка»), которая живет с мужем и свекром на коневодческой ферме. Девушка для всех чужая, однако все меняется, когда в аул приезжает фотограф из Франции.

Фильм «Ласточка» произведен продюсерским центром «ВГИК-дебют» при поддержке Министерства культуры РФ и при участии казахской компании Tanaris Production и итальянской Revolver.


Фото: кадр из фильма "Ласточка"