Дебютный фильм выпускницы ВГИКа «Ласточка» взял приз в Италии

Дебютный фильм выпускницы ВГИКа Малики Мухамеджан «Ласточка» завоевал приз Lucania Film Festival в Италии, передает «Бюллетень кинопрокатчика».



Картина получила главную награду в секции «Лучший полнометражный игровой фильм».



Лента рассказывает историю девушки Карлыгаш (в переводе с казахского — «Ласточка»), которая живет с мужем и свекром на коневодческой ферме. Девушка для всех чужая, однако все меняется, когда в аул приезжает фотограф из Франции.



Фильм «Ласточка» произведен продюсерским центром «ВГИК-дебют» при поддержке Министерства культуры РФ и при участии казахской компании Tanaris Production и итальянской Revolver.









Фото: кадр из фильма "Ласточка"