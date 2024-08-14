В Пятигорске пройдет выставка Зураба Церетели

14.08.2024

В Пятигорске пройдет выставка Зураба Церетели
В Пятигорске осенью пройдет выставка народного художника России Зураба Церетели.

Выставка откроет творческий фестиваль «Осенний культурный марафон», сообщает ТАСС.

Как рассказал глава города-курорта Дмитрий Ворошилов, афиша была подготовлена совместно с Российским фондом культуры.

«Откроем фестиваль „Осенний культурный марафон“ 9 сентября. Это будет выставка работ Церетели», — приводит агентство слова Ворошилова.

Выставочный проект «Черли — мечтатель» Зураба Церетели состоится в выставочном комплексе «Россия — моя история» и продлится несколько дней. В экспозицию войдут живопись, графика, эмаль, скульптура Церетели.

Фестиваль «Осенний культурный марафон» пройдет с 9 по 15 сентября. В программу смотра войдут концерты, выставки, творческие вечера.


Фото: Pixabay.com