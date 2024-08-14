В Москве пройдет фестиваль «День Индии»

В Москве 15 августа стартует фестиваль «День Индии».



Мероприятие пройдет в московском ландшафтном парке «Остров мечты».



Участие в официальной части открытия фестиваля примут представители около 30 посольств и многих российских регионов, в том числе посол Индии в Москве.



Как сообщил президент Индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани, фестиваль в этом году рассчитывает принять более трех миллионов гостей. Главной темой праздника станет семья.



«Как вы знаете, индийцы очень гостеприимны, мы любим угощать гостей чаем, кофе. Как только вы придете на фестиваль, вам предложат бесплатный чай, кофе и сладости, чтобы вы могли прочувствовать атмосферу. Там будет не только это, а еще большое количество песен, свадебная церемония, чтобы российские пары смогли получить шанс пожениться в индийском стиле», — рассказала главный организатор фестиваля Даша Котвани.



В программу также войдут кинопоказы, модное шоу, танцевальные представления, дегустация блюд индийской кухни и многое другое.









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